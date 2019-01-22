جراحة نادرة لاستئصال حصوة في «السعودي الألماني الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أجريت مؤخراً في قسم الجراحة البولية والمناظير، في المستشفى السعودي الألماني الشارقة، عملية دقيقة ونادرة لاستئصال حصاة من كلية مريض يبلغ من العمر 42 عاماً، يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وقصور في الغدة الدرقية.

وقال الدكتور ألكسندر ملادينوف اختصاصي جراحة المسالك البولية، والذي أجرى العملية، إن المريض حضر إلى المستشفى مع معاناة من آلام شديدة في البطن، وتبين وجود حصاة كبيرة مرجانية، تعرف باسم قرن الغزال، في الكلية اليسرى، وهو نوع نادر التشكل. بعد سؤال المريض عن تاريخه المرضي، تبين أنه خضع سابقاً لعدة محاولات لتفتيت الحصاة بالأمواج الصوتية، ولكنها باءت بالفشل، فتقرر إجراء عملية إزالة بالجراحة التنظيرية.

وأضاف: إن العملية تمت بنجاح، بعد ضبط مستوى الهرمونات الدرقية وتصحيح ارتفاع ضغط الدم، وتم استئصال حصاة متشعبة بحجم 5 سم، كانت تسد حويضة الكلية .

وقالت الدكتورة ريم عثمان المدير التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الإمارات: «منذ افتتاح المستشفى، وعمليات جراحة المنظار تشهد نجاحات مستمرة».