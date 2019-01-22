استخراج قطعة معدنية حادة من حنجرة رضيع بمستشفى العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نجح أطباء مستشفى العين، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في استخراج قطعة معدنية حادة من حنجرة طفل رضيع من جنسية آسيوية يبلغ من العمر تسعة أشهر بواسطة تقنية طبية حديثة وبدون تدخل جراحي.

حيث ساعدت سرعة التشخيص والتنسيق بين مختلف الكوادر الطبية داخل مستشفى العين في إعادة البسمة إلى الطفل وأسرته خلال وقت قصير، بعدما تبين من خلال الأشعة وجود قطعة معدنية حادة في الحنجرة.

بعدها قام الفريق الطبي بقيادة الدكتورة «إيزابيل نابيل» استشارية أنف وأذن وحنجرة، والدكتورة سهير علي أخصائية أنف وأذن وحنجرة باستخراج القطعة المعدنية بواسطة تقنية متطورة بدون تدخل جراحي.

وقال الدكتور غانم الحساني نائب المدير الطبي بالمستشفى: «تماشياً مع سعينا الدؤوب للتحول إلى مركز متميّز في تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية؛ استطاع طاقمنا الطبي التدخل في الوقت المناسب».

كما أكدت الدكتورة «إيزابيل نابيل»، ضرورة أن يُسرع ذوو الطفل إلى المستشفى أو الطبيب عند ظهور بعض أعراض الابتلاع مثل حدوث آلام في البطن، والمريء، وعدم القدرة أو الصعوبة بالبلع، وارتفاع الحرارة، والغثيان، والتقيؤ.