وزارة الصحة توجّه بتوسعة وصيانة مركز القرائن في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوسعة مركز القرائن الصحي في إمارة الشارقة، وإجراء تحديثات شاملة لمبنى المركز الحالي، وتزويد كل أقسام المركز بأجهزة طبية حديثة ومتطورة بهدف رفع مستوى رضا المرضى والمتعاملين وتحقيق سعادتهم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى مركز القرائن الصحي مؤخراً، برفقة الدكتور يوسف محمد السركال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، في إطار برامج وخطط الوزارة لرصد احتياجات المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير المتطلبات اللازمة لها.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات الدورية التي يقوم بها وكيل الوزارة على المنشآت والمرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق الدولة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة للمرضى والمُراجعين وضمان مطابقتها لأرقى المعايير العالمية المعتمدة من الوزارة، وكذلك معاينة احتياجات المركز في الميدان.

وأكد العلماء سعي الوزارة الدؤوب لتحقيق خطتها الاستراتيجية والتزامها بتمكين جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها من الحصول على الاعتماد الصحي الدولي، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر التحسين والتطوير المستدام للمنشآت الصحية بالدولة وتبني أرقى المعايير والمواصفات لتتماشى مع المتطلبات العالمية التي تطبقها المرافق الصحية المرموقة، وصولاً إلى تحقيق رؤية الوزارة ببناء «نظام صحي فعّال ومستدام لمجتمع سعيد».