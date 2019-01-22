مجلسان للشراكة الاستراتيجية والفنية للقطاع الصحي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أعلنت دائرة الصحة بأبوظبي أمس عن تشكيل مجلسين للشراكة الاستراتيجية للقطاع الصحي والاستشارات الفنية للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، يهدف المجلس الأول إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مزودي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.

ويمثل المجلس المشكل من ممثلين من القطاع الحكومي والخاص، منصة لبحث سبل المضي قدماً بالقطاع الصحي في الإمارة ومخرجاته، بينما يهدف المجلس الاستشاري الفني للرعاية الصحية إلى توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التوصيات والمشورة الفنية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة التي ترتقي بأداء منظومة الرعاية الصحية ورفع مستوى كفاءتها.

ويعزز مجلس الشراكة الاستراتيجية للقطاع الصحي مبدأ الفريق الواحد، خلال ضمه عدداً من الخبراء في القطاع الصحي الحكومي والخاص. وتتضمن مهام مجلس الشراكة الاستراتيجي استشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الإمارة ورسم ملامحه من خلال إيجاد منصة لطرح الآراء والتشاور بين مختلف الجهات المعنية بما في ذلك مزودو الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص.

ويترأس مجلس الشراكة الاستراتيجي للقطاع الصحي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، وعضوية محمد حمد الهاملي وكيل الدائرة، نائب رئيس المجلسين الدكتور جاريث جوديير الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، المهندس عبد الله الشامسي المدير التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية، راشد سيف القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، الدكتور شامشير.

فاياليل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية، برانست مانغيت المدير التنفيذي لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية، الدكتور مايكل بيتزر المدير التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» ديفيد هادلي المدير التنفيذي لمستشفى ميدكلينك الشرق ألأوسط، كار ستنفر المدير التنفيذي في «ام كابيتال هيلث كير».

وقد تم تشكيل المجلس الاستشاري الفني للرعاية الصحية برئاسة محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة ـ أبوظبي، وعضوية الدكتور عارف الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور عبدالمجيد الزبيدي، رئيس مركز علوم القلب في مستشفى المفرق.

والدكتور جوزيه لوبيز، الرئيس التنفيذي في مستشفى هيلث بوينت، الدكتور هاورد بودولكسي، الرئيس التنفيذي لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، نيل كلارك، مدير دائرة تخطيط واستثمارات الرعاية الصحية في دائرة الصحة ـ أبوظبي، بينو توماس، دائرة الخدمات المساندة في دائرة الصحة أبوظبي.

ويعمل على تقديم التوصيات الاستشارية التي يرتكز عليها العمل الصحي والطبي بما في ذلك التوصيات حول المعايير والإرشادات الطبية، والتوصيات الخاصة بالدورات التعليمية وورش العمل التي تسهم في تحسين فعالية الممارسات الطبية بناءً على أفضل الممارسات في المجال الصحي، التوصيات بشأن المنهج الدراسي والتخصصات الدراسية ودراسة معايير الاعتماد الأكاديمي الملائم لمؤسسات التعليم الطبي.

والتدريب، والتعليم الطبي المستمر والتوصيات المتعلقة بالترخيص والتحقيقات والقرارات التأديبية والسلوك المهني والأخلاقي وتحديث المعايير والمبادئ التوجيهية لتعكس أحدث الممارسات في مجال الطب والعلوم الصحية.

كما تم تشكيل أول لجنتين فرعيتين تندرجان تحت مظلة المجلس وهما: لجنة أمراض القلب ولجنة أمراض السرطان ويضمان خبراء من ذوي الكفاءة والاختصاص للبت في مجالات المذكورة ورفع التوصيات للمجلس في مواضيع شتى تتضمن متطلبات الحصول على اعتماد مراكز التميز.

طفرة كبرى

أكد محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، أن القطاع الصحي في الإمارة شهد خلال السنوات العشر الماضية طفرة كبرى لا مثيل لها على مستوى المنطقة.

وذلك من حيث الريادة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة بأعلى معايير الجودة والسلامة، إلى جانب استشراف المستقبل والعمل من خلال خطط مدروسة للسنوات العشر المقبلة لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للإمارة من خلال تسخير أحدث النظم التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة.