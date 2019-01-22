بدلة روّاد الفضاء تجذب زوار «الحدث»

جذبت بدلة روّاد الفضاء التي تعرض ضمن فعاليات الحدث العلمي، عدداً كبيراً من الزوار، للتعرف إليها عن قرب، وربما التقاط صورة تكون ذكرى جميلة تحكي عن عالم يستقطب شغف أجيال اليوم، ووضعت البدلة داخل غلاف زجاجي شفاف بلونها الأبيض الناصع، في مشهد مهيب.

200 كيلو

وتزن بدلة روّاد الفضاء 200 كيلو غرام، فيما يتراوح سعرها بين مئات الآلاف وملايين الدولارات بحسب مواصفاتها، وتتكون من الخوذة ومجموعة حامل الاتصالات، وملابس التهوية والتبريد، وقائمة للمهام، فضلاً عن القفازات ونظام دعم الحياة الأساسي ووحدة العرض والتحكم، إضافة إلى مرآة المعصم، وحذاء ثقيل عازل.

وتوفر البدلة لمرتديها ضغطاً جوياً مناسباً وتزوده بالأكسجين، وتخلصه من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى توفير حرارة مناسبة، وحمايته من الأشعة الضارة.