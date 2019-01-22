وفد وزارة العدل السعودية يتعرّف إلى خدمات «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً قضائياً من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات القضائية بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات المشتركة.

واطلع الوفد على ملامح الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء «2016 - 2020»، وهدفها الرئيس «قضاء عادل وناجز»، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز كفاءة التقاضي.

واستمع الوفد بحضور المستشار محمد الشقفة، رئيس محكمة استئناف أبوظبي، والدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، إلى شرح حول الممارسات المطبقة في مجال الأنظمة الإلكترونية والذكية.