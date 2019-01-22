27.2 % انخفاض حوادث الدراجات النارية في رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن البرامج التي نفذتها القيادة خلال العام الماضي أسهمت في انخفاض حوادث الدارجات النارية بنسبة 27.2% خلال عام 2018 مقارنة بالعام 2017، وتراجع حوادث التصادم بنسبة 26.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن تعزيز سرعة زمن الاستجابة للبلاغات بأقل وقت ممكن أسهم بشكل كبير وملحوظ في انخفاض نتائج المؤشر الوطني، بشأن معدل الوفيات على الطرق وعدد الحوادث المرورية.

لافتاً إلى تسجيل 16 حادثاً للدراجات النارية في شوارع الإمارة، مسجلة خلال العام الماضي بنسبة تراجع 27.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، نتيجة لتطبيق الخطط المستمرة وبرامج التوعية وتجديدها سنوياً من خلال المشاركات الرسمية والفرعية ومبادرات النشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع وقائدي المركبات.

وأكد الحميدي، وضع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة دراسة للمواقع التي تكثر فيها الحوادث المرورية وحوادث الدهس للحد من تكرارها، وتحديد أسباب وقوع الحوادث، بهدف العمل على إعادة هندستها وإيجاد الحلول المناسبة بتعديل مسارات الطرق وإغلاق فتحات الدوران الخطرة، لمنع تكرار الحوادث في تلك النقاط الساخنة.

لافتاً إلى أن حوادث التصادم سجلت تراجع بنسبة 26.6% خلال العام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وأضاف: إطلاق الإدارة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برامجها الدورية والحملات التفتيشية في مختلف المواقع بالإمارة، والموجهة لكل شرائح المجتمع وخاصة طلاب المراحل التعليمية وأولياء الأمور، بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، أسهم في زيادة الوعي بالمخاطر التي تسفر عنها حوادث الدهس والتصادم المرورية، وخاصة حوادث الدراجات النارية، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات جسيمة.

4.8 %

أشار العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي إلى أن حوادث دهس المشاة سجلت تراجعاً بنسبة 4.8% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017، مؤكداً دور الأسرة في نجاح وتحقيق تلك النتائج المرورية، والتي تهتم بسلامة وأمن المجتمع.