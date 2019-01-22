تدشين دورية «الإعلام الأمني» في عجمان ورأس الخيمة

المصدر: عجمان، رأس الخيمة - البيان

دشّن اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، واللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، دورية «الإعلام الأمني» في كلٍّ من عجمان ورأس الخيمة.

وهي دورية متطورة قدمتها وزارة الداخلية لتكون ذراعاً إعلامية جاهزة لمواكبة الأحداث وسرعة نقل المعلومة من موقع الحدث وإحاطة الجمهور بالمستجدات والمعلومات الموثقة، تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

دعم

وتقدّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه اللامحدود، وحرصه الدائم على تطوير القيادات الشرطية في مختلف المجالات، وقال إن هذه الدورية الإعلامية تشكل دعماً قوياً للتغطيات الإعلامية في جميع الأحداث الشرطية.

وتوفر مادة مصورة أكثر شمولية، تتميز بالسرعة والشفافية في تغطية وتزويد وسائل الإعلام بالوقائع بأفضل الأساليب الحديثة. كما تقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية على جهودهم في تجهيز الدورية الإعلامية بكل المستلزمات الحديثة والمتطورة التي تسهل أداء الدورية لمهامها وفق المعايير المطلوبة، متمنياً لهم مزيداً من التميز والتوفيق.

وأضاف النعيمي أن مهام الدورية الإعلامية تتضمن التعامل مع كل وسائل الإعلام التي تتسابق لتغطية الحدث، وتنظيم عملية التصوير ونقلها من مسرح الحوادث الكبرى والمعقدة، وتسليط المزيد من الضوء على الجوانب الإنسانية والمجتمعية للشرطة، كما أن المواد الفلمية والفوتوغرافية المصورة يمكن استخدامها لأغراض الدراسة والتحليل.

معايير الجودة

إلى ذلك، أكد اللواء بن علوان حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم سموه لمثل هذه المبادرات للمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ومدى حرص وزارة الداخلية على تزويد القيادات العامة للشرطة، بكل ما يتعلق بعملية تطوير وتحسين مستوى العمل الأمني والارتقاء به إلى أعلى المستويات لتلبية الطموحات وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ التي تعد في مقدمة أولويات أجهزة وزارة الداخلية وتطوير العمل وتلبية احتياجاته المختلفة، وتشجيع العاملين في كل المواقع على التجديد والابتكار.

كما وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة باستغلال كل الإمكانيات لتطوير العمل، وتنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بمستويات العمل الشرطي والأمني، والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والوطنية، ورفع كفاءتها وتطوير الأجهزة والمعدات الأمنية.

وأوضح بن علوان أن الدورية مجهزة بأحدث تقنيات التصوير والنقل المباشر والكوادر الإعلامية المدربة لتحقيق معدلات استجابة قياسية في سرعة وسهولة الانتقال لمواقع الأحداث وتغطية الوقائع بكاميرات حديثة وعالية الجودة لوضع الجمهور في قلب الأحداث الميدانية ونقل الحقائق والمعلومات بحجمها الحقيقي.

حضر التدشين في رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام والمديرون العامون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع بالقيادة العامة.

تجهيزات

من جانبها أشارت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، إلى أن الدورية الإعلامية مجهزة بأحدث كاميرات تصوير الصور والفيديو ومستلزماتها.

وأجهزة النقل المباشر، وتقنيات حديثة لمعالجة الصور والفيديو، وكوادر إعلامية مدربة لتحقيق معدلات استجابة قياسية في سرعة وسهولة الانتقال لمواقع الأحداث، لوضع الجمهور وأصحاب القرار في قلب الأحداث الميدانية ونقل الحقائق والمعلومات بحجمها الحقيقي، لتشكل بذلك ذراعاً إعلامية جديدة لتعزيز التواصل المستمر والمباشر مع المجتمع.