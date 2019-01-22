«دبي المالي العالمي» ينضمّ إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع مركز دبي المالي العالمي بهدف تزويد موظفي المركز ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي وتحصر وتجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، فيما وقعها عن طرف مركز دبي المالي العالمي علياء الزرعوني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات، بحضور منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد وعدد من موظفي الجانبين.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون فيما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وحرصاً أيضاً على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، والأهداف العامة للطرفين، الأمر الذي ينعكس على مسيرة التنمية ويطور العمل.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي مركز دبي المالي العالمي إلى برنامج «إسعاد» وستزود شرطة دبي موظفي المركز ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.