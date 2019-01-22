«طرق دبي» تنظم حملات للحد من المركبات المتروكة حول مراكز التسجيل

المصدر: دبي-البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات حملات تفتيشية على عدد من مراكز تسجيل المركبات، بالتعاون مع شرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية.

وذلك في إطار حرصها على الحد من الظواهر غير الحضارية التي تحدث في محيط هذه المراكز، مثل تجارة بيع المركبات، ووجود مركبات دون أرقام وغيرها.

وقال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص بالهيئة:إن إطلاق الحملة جاء بعدما لوحظ وجود ظواهر غير قانونية تحدث حول مناطق عدد من مراكز تسجيل المركبات منها تجارة بيع وشراء المركبات، ووجود مركبات دون أرقام، وتجمُع مركبات قطر المركبات، مما يشوه المظهر الحضاري والجمالي لهذه المناطق.

وأضاف: إنه بناءً على ذلك تم التنسيق والتعاون مع شرطة دبي وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم حملات تفتيشية للحد من هذه الظواهر عبر إزالة هذه المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفات والسلوكيات غير القانونية، موضحاً أن المراكز التي تم التفتيش عليها هي:

سجيل القصيص، وكويك، وشامل / المحيصنة، واصل/ الجداف، وتسجيل/ البرشاء/ والمميز/ البرشاء، تمام الكندي، واصل ند الحمر، وتسجيل/ الورسان.

حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها تحرير مخالفات، وسحب المركبات المهملة، ووضع الملصقات، وغيرها حيث بلغ إجمالي التي تم سحبها أو إزالتها 121 مركبة. وأكد السادة، إن الهيئة تعمل وفق خطط سنوية للحد من الظواهر السلبية في مراكز تسجيل المركبات بالتعاون مع شركائها، وذلك حفاظاً على الشكل الجمالي والعمراني والحضاري لإمارة دبي.