محمد بن راشد: نريد حتا مركز جذب سياحي واستثماري بامتياز

المصدر: حتا - وام - تصوير: خليفة اليوسف

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع وتيرة استكمال المشاريع التطويرية القائمة، وتنفيذ المشاريع الجديدة التي أمر سموه بتنفيذها في مدينة حتا، التي يريدها أن تكون مدينة جذب سياحي واستثماري بامتياز وتوفير جميع مقومات الحياة الحضارية لمواطني حتا والمقيمين فيها.

وشدد سموه خلال زيارته الميدانية للمدينة، أمس، على أهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية والبيئية والتراثية التي يوليها سموه جلّ اهتمامه ومتابعته حفاظاً على تراثنا الوطني وموروثنا الثقافي الذي يعتبر رمز هويتنا الوطنية بل هو الهوية الوطنية بكل مفرداتها.

وقال سموه عبر إنستغرام: «تفقدنا اليوم (أمس) عدداً من المشاريع السياحية والبيئية والخدمية في حتا التي نريدها مركز جذب سياحي واستثماري بامتياز مع الحفاظ على تراث المدينة العريق وطبيعتها الجذابة. نطالب جميع الجهات المسؤولة عن تلك المشاريع بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز ليشعر أهل حتا بثمرة تلك المشاريع وانعكاساتها الإيجابية على حياتهم اليومية».

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شروح مفصّلة حول المشاريع التي تنفذها الجهات المعنية في منطقة حتا بالتعاون والتنسيق فيما بينها.

وأبدى سموه ارتياحه للقدرات الهائلة والطاقات الكامنة التي يتميز بها شباب الوطن من الجنسين الذين يثبتون كل يوم وفي كل مناسبة أنهم أهل لثقة قيادتهم بهم وبأفكارهم الخلاقة وتفانيهم في خدمة وطنهم وشعبهم وجميع المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة لتظل بلادنا رائدة في العيش الآمن المستقر والسعيد.

وتمنى سموه لجميع الشباب في مؤسساتنا ووزاراتنا ودوائرنا الحكومية وغير الحكومية التوفيق وتحقيق المزيد من التقدم والإبداع والتميز في مختلف المجالات وعلى شتى الصعد.

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