خليفة يعيد تشكيل المجلس التنفيـذي لأبوظــبي برئاسة محـمد بن زايد

المصدر: أبوظبي ـ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه تغريدة شكر فيها صاحب السمو رئيس الدولة معاهداً إياه على ترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي قال فيها: كل الشكر والتقدير لسيدي رئيس الدولة على ثقته الغالية بأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بعد إعادة تشكيله..

سنواصل بإذن الله ترسيخ التميز والابتكار في العمل الحكومي والمؤسسي والاستثمار الأمثل للموارد في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها في كافة القطاعات.

ونص المرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة على عضوية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وفلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بتكليف جاسم محمد بوعتابه الزعابي بمهام رئيس دائرة المالية بالإنابة.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حساب «تويتر» الرسمي لأخبار سموه اللواء محمد خلفان الرميثي ورياض عبد الرحمن المبارك والدكتور علي راشد النعيمي على ما بذلوه من جهد في عملهم خلال الفترة الماضية متمنياً لهم التوفيق في مهامهم ومسؤولياتهم القادمة.

وقال سموه: كل الشكر والتقدير إلى اللواء محمد خلفان الرميثي على ما بذله من جهد وعمل دؤوب لتعزيز كفاءة العمل الشرطي والريادة الأمنية في العاصمة، متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة.

وجزيل شكرنا إلى رياض عبد الرحمن المبارك على ما بذله من عمل وجهد وكفاءة في إدارة الشؤون المالية للإمارة، متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة، وشكرنا وتقديرنا إلى الدكتور علي راشد النعيمي على جهوده الحثيثة وكل ما قدمه في قيادة قطاع التعليم والمعرفة متمنين له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة.

سارة مسلم.. طموح بحجم الإنجاز

تحمل سارة عوض عيسى مسلم درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية بالشارقة، ودرجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية في تخصص إدارة الأعمال.وشغلت سارة منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، إلى جانب منصب المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائر التعليم والمعرفة - أبوظبي.

كما شغلت سارة مسلم قبل ذلك منصب نائب الرئيس لقطاعات صناعة الطيران والطاقة المتجددة ونظام شبكة تقنية المعلومات والاتصالات في شركة مبادلة للاستثمار، كما عملت لعدة سنوات محلل أعمال لشركة «BP» إنترناشيونال.

فارس المزروعي.. مسيرة ريادية

يشغل فارس خلف المزروعي، الذي تم تعيينه قائداً عاماً لشرطة أبوظبي برتبة لواء، منصب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي منذ العام 2015، حيث تتولى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية مهام إدارة العديد من أهم الفعاليات التراثية والثقافية التي حازت شهرة إقليمية ودولية، منها برنامج «شاعر المليون».

وبرنامج «أمير الشعراء»، وبرنامج «الشارة» التراثي الثقافي، ومهرجان ليوا للرطب، ومزاينة بينونة للإبل، ومهرجان الظفرة، ومهرجان الغربية للرياضات المائية، وأكاديمية الشعر، وقناة بينونة الفضائية، ومجلة شواطئ، وأكاديمية نيويورك للأفلام، وفرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية كما أنه رئيس جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية وعضو مجلس إدارة شركة موانئ أبوظبي.