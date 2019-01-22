قرقاش: الإمارات وطن يُخطط وينفذ

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المتابع لمبادرات وزيارات وتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الحكام، يدرك طبيعة الحراك الإيجابي الخيّر في الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وطن يخطط وينفذ.

جاء ذلك في تدوينة لمعاليه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال معاليه: «المتابع لمبادرات وزيارات وتصريحات أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد والحكام يدرك طبيعة الحراك الإيجابي الخيّر في الدولة، الإمارات وطن يخطط وينفذ، ومن خلال الطموح والتفاؤل والعمل يقارب المستقبل بكل ثقة».