القبيسي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، منوهة بما وصلت إليه العلاقات من تنسيق وتشاور يعكس رؤى قيادتي البلدين إزاء القضايا المطروحة على المستويين العربي والدولي.

وقالت معاليها - خلال لقائها أمس بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي، علاء السعيد إبراهيم عابد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية والوفد المرافق له -: إن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ستبقى داعماً لكل ما من شأنه الارتقاء بمختلف علاقات ومجالات التعاون، لتبقى هذه العلاقات مثالاً يحتذى بين الأشقاء.

ورحبت معاليها بالوفد، مشيدة بعمق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري. وأكدت أن زيارة الوفد تكتسب أهمية استثنائية تستمدها من خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الحكيمة للدولة. وأشارت إلى أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي .

ومجلس النواب المصري تترجم علاقات الأشقاء المتميزة بين البلدين من تنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا. وشددت على دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والرسمية في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات خاصة في ظل الأوضاع السياسية في المنطقة. وكانت لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية قد اجتمعت برئاسة خالد بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، وعلاء عابد عضو مجلس النواب المصري رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية المصرية، وذلك في مقر الأمانة العامة بدبي لمناقشة سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين.