عربيات يتدربن على حفظ السلام بمدرسة «خولة بنت الأزور»

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، بالنساء العربيات اللاتي بدأن بالوصول إلى الدولة للمشاركة في برنامج التدريب على عمليات حفظ السلام الذي تنفذه وزارة الدفاع بالتعاون مع الاتحاد النسائي ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وسينفذ البرنامج في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، شهد على هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام .

وهي المذكرة التي تم التوصل إليها تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقالت مديرة الاتحاد النسائي إن الهدف من هذه المذكرة وبرنامج التدريب الذي سينفذ على أرض دولة الإمارات هو إعطاء المرأة العربية الفرصة للتدريب على حفظ السلام لتمكينها في كل ميادين العمل المدني والعسكري.

وأضافت أن هذا الحدث له أهمية كبيرة من حيث إن المرأة بات لها دور كبير في كل ميادين العمل وتقف إلى جانب الرجل في المجالين المدني والعسكري وحفظ السلام في الكثير من مواقع النزاعات والكوارث.

من جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تفخر بتولي دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ هذا البرنامج كونها رائدة في مجالات حفظ السلام والعمل الإنساني الكبير الذي تقوم به في الكثير من دول العالم.

وأوضحت أن مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نجح وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وبدعم من سمو أم الإمارات في ترتيب هذا البرنامج من خلال الاتصال مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالدولة.

وكان عدد من النساء العربيات قد وصل إلى البلاد للمشاركة في أول برنامج تدريبي على عمليات حفظ السلام تنفذه وزارة الدفاع بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.

وقالت قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية العقيد الركن عفراء الفلاسي إن باقي مجموعة النساء العربيات سيتوالى وصولهن تباعاً للبدء في تنفيذ البرنامج ابتداء من 27 يناير الجاري ولمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وأضافت أن مجموعة النساء العربيات تضم 110 نساء من السعودية واليمن ومصر والأردن والسودان بالإضافة إلى دولة الإمارات.