إليسا تعرض تجربتها في جلسة «محاربة سرطان الثدي- التغلب على الصعاب»

المصدر: دبي - البيان

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا خلال جلسة بعنوان «محاربة سرطان الثدي- التغلب على الصعاب» ضمن فعاليات منتدى دبي الصحي، عن تجربتها مع مرض سرطان الثدي ومحاربتها له نفسياً قبل التغلب عليه جسدياً.

وأكدت أهمية العامل النفسي في محاربة الأمراض المزمنة والمميتة مثل مرض السرطان، مشيرة إلى أن والدها كان يعاني من مرض سرطان المعدة، وأجرى عملية استئصال لجزء منها مع الخضوع للعلاج الكيماوي، ومع أن الأطباء توقعوا له أن يعيش فترة ستة أشهر فقط، إلاّ أنه عاش سبع سنوات بفضل الطاقة الإيجابية والرعاية النفسية التي تلقاها من عائلته ومحيطه، وهو ما حدث معها.

عملية

وكشفت إليسا أنها خضعت لأكثر من عملية جراحية، كانت العملية الأولى لاستئصال الورم، وأنها عاودت نشاطها الفني بعد مرور أسبوعين فقط ومن ضمنها إحياء حفلها في القرية العالمية بدبي وتعرضت خلاله للإغماء نتيجة التعب. لاحقاً تعرضت لبعض المضاعفات الصحية منها تورم يدها بسبب زيادة كمية المياه فيها.

وكانت تقوم بسحب المياه منها كل أسبوع تقريباً مع عدم قدرتها على تحريكها لمدة شهر ونصف الشهر، ما أدى إلى إصابة العصب في يدها أثناء إجرائها العملية الجراحية الثانية، حيث عانت من شدة الألم لمدة شهر.

متابعة

ومع ذلك كله أكدت إليسا أنها قررت ألا تستسلم للمرض ومتابعة حياتها بشكل طبيعي، كإحياء حفلات والمشاركة بالفعاليات، وتصوير برنامج «ذا فويس»، وأنها حاولت أن تحافظ على قوتها من الداخل والخارج خلال هذه الفترة لمحاربة المرض، مشيرة إلى أنها مرت أحياناً بفترات ضعف والتي كانت تعالجها ببعض الأدوية النفسية لاجتياز هذه المرحلة.