بحث البرامج الوطنية للجينوم في السعودية وفرنسا

المصدر: دبي ـ البيان

ناقش المشاركون في منتدى دبي الصحي الذي انطلقت فعالياته صباح أمس البرامج الوطنية للجينوم في كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا والاهتمام الكبير الذي توليه الدولتان لهذه البرامج للوقاية من الأمراض المختلفة.

وقال براين ماي رئيس قسم الجينوم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، جينومكس/‏ في المملكة العربية السعودية: إن مشروع الجينوم الذي بدأ في المملكة العربية السعودية منذ عام 2014 يهدف إلى تحسين صحة أفراد المجتمع من خلال تسخير التقنيات الحديثة والاستفادة منها في هذا المجال في ظل انتشار الكثير من الأمراض وخاصة تلك المرتبط منها بزواج الأقارب والتي ستتم دراستها والاهتمام بها ووضع البرامج الوقائية لتفادي هذه الأمراض كبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج والذي حقق نتائج كبيرة في تفادي الكثير من الأمراض.

وأشار إلى الاهتمام والتوسع الذي بدأت به المملكة العربية السعودية وانتقالها إلى مجالات أخرى لتشخيص الأمراض المتعلقة بالسكري والبدانة وغيرها، والقيام بالأبحاث المتعددة في هذا المجال ووضع هدف لتسلسل 100 ألف عينة جينوم بينها 30 ألفاً لأمراض نادرة، وتم التوصل إلى العديد من النتائج في هذا المجال بشكل سريع والاستفادة منها في وضع برنامج وقائي لتجنب الأمراض.

كما استعرض جان فرانسوا ديلوز رئيس المركز الوطني لأبحاث الجينوم البشري في فرنسا البرنامج الفرنسي للجينوم والذي بدأ منذ عام 2015 لتقديم فرص العلاج المتكافئة للجميع وعلاج ومواجهة التحديات الصحية ومنها الأمراض النادرة التي يتواجد منها حوالي 4000 نوع يجب التصدي لها والحد من انتشارها.