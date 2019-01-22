تحديث دليل الإمارات للحماية من أخطار الحريق وتعديل الاشتراطات والمقاييس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، عن إجراء تحديث على دليل الإمارات للحماية من أخطار الحريق، بناءً على تطبيقه لأفضل الممارسات والتطبيقات التخصصية التي مثلت البعد الإيجابي في إجراء العديد من التعديلات المهمة.

وذلك في الورقة التي قدمتها المهندسة سلمى حميد في المؤتمر المصاحب لفعاليات معرض (إنترسك 2019) في دورته الحادية والعشرين والمقام بمركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات. وركزت التغييرات على نقاط جوهرية استندت في المقام الأول، على التوجهات السامية للقيادة العليا لمواكبة التطورات العمرانية.

واستجابة لطلبات المستثمرين، بالإضافة إلى ازدياد عدد مراكز الإطفاء لتغطي إمارة دبي وفق توزيع جغرافي وتعهدها بالجاهزية الكاملة لمكافحة الحالات الطارئة وتحقق زمن الاستجابة الذي أدى إلى تقليل المتطلبات والمعايير.

وأكدت المهندسة سلمى حميد في كلمتها أن التعديلات تنقسم إلى تصنيفين رئيسيين لكل من الاشتراطات والمقاييس، ومن أبرزها أنه تم تقليل سعة خزانات المياه بنسبة 50% لأنواع محددة من المباني، بالإضافة إلى تقليل سعة المضخات الخاصة بالمباني التي تتضمن فوهات حريق من 1500 جالون/‏‏‏‏ للدقيقة إلى 1000 جالون/‏‏‏‏ للدقيقة.

تجارب من جانبه أكد العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الحماية والسلامة، بأن الورقة التي قدمتها المهندسة سلمى حميد، تمثل خلاصة التجارب العملية من خلال العمل التخصصي، الذي ظللنا نستخلص كل ما من شأنه أن يعزز عملنا واستدامة التطور فيه لتفادي الإشكالات التي يمكن أن تمثل عقبات في مجمل عمليات الدفاع المدني.

ومن أبرز النقاط التي استعرضتها المهندسة سلمى، إلغاء نظام الإطفاء الغازي النظيف من غرف الكهرباء والهاتف في الطوابق المتكررة، كما تم تقليل عرض شوارع دخول آليات الإطفاء من 6 م إلى 4.5م بالنسبة للمباني الواقعة على الواجهات المائية، كما تم إلغاء المرشات التي كانت تطلب للأسقف المعلقة، بالإضافة إلى توفير المرشات في الشرفات كمتطلب رئيسي نظراً لما يشكل من أهمية بالغة في عملية الحماية من أخطار الحريق.

فعاليات

كما كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال فعاليات الدورة الـ 21 لمعرض «إنترسك» عن طائرة الهيدروجين من دون طيار «الدرونز»، التي تستخدم في استطلاعات المناطق الجبلية والبحرية والمسوحات والمراقبة الأمنية، كما استعرضت أبرز خمس طائرات بدون طيار تستخدمها للأغراض الأمنية.

أحدث التقنيات

وأكد الرائد عبد الله محمد البلوشي، منسق معرض إنترسك 2019، أن شرطة دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في عملياتها الشرطية والميدانية، ومنها مشروعات طائرات بلا طيار«الدرونز»، كونها تُسهّل على أفراد الشرطة القيام بالمهام اليومية التي تقع على عاتقهم.

وأوضح المهندس وائل أسعد إبراهيم، من الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن طائرة الهيدروجين هي الأولى من نوعها على مستوى القوة، كونها تعتمد على الهيدروجين في عملياتها التشغيلية، وتستطيع الطيران لمدة تزيد على 3 ساعات متواصلة.

منصة

استعرضت منصة شرطة دبي درون (M210) التي تستخدم لأغراض تأمين الفعاليات والحركة المرورية والمساهمة في اكتشاف وإطفاء الحرائق، وتتميز بهيكلها الذي يستوعب ثلاث كاميرات تصوير ومراقبة، أما درون (إكسبير 2) فتستخدم في تأمين الفعاليات وتصوير الحركة المرورية وتتميز بالمرونة، وكذلك درون (فانتوم) التي تستخدم في تأمين الفعاليات وتصوير الأماكن المرتفعة، فضلاً عن درون (M200) التي تستخدم في تأمين الفعاليات وتغطية الحرائق والحركة المرورية.