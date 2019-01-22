حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين يواصلون تقبل التعازي في نيلا النعيمي

المصدر: أم القيوين - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، تقبل التعازي أمس في وفاة المغفور لها الشيخة نيلا بنت راشد النعيمي.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا ،نجل الفقيدة، تعازي جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين في خيمة العزاء أمس حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي، وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، وصاحب السمو حاكم أم القيوين التعازي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتقبل العزاء إلى جانب سموهما سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

كما قدّم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، العزاء إلى الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم أم القيوين، التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

كما تقبل سموهما التعازي من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، والفريق سيف بن عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.