محمد بن زايد:تحديات المجتمعات العربية تتطلـب فهماً عميقاً للمتغـيرات

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية خلال هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب فهماً عميقاً للمتغيرات والأحداث لمواجهة تلك التحديات وهنا يكمن دور هذه المؤسسات والنخب من الأدباء والمفكرين في توعية وتنوير المجتمع، مشيراً سموه إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الثقافية والأدبية في العالم العربي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه المشاركين في المؤتمر العام الـ27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 19 إلى 22 من شهر يناير الجاري بمشاركة 17 اتحاداً وجمعية ورابطة ومجلس كتاب عربي.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - بالضيوف يرافقهم حبيب الصايغ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، متمنياً لهم التوفيق في الخروج بنتائج عملية تسهم في خدمة قضايا الأدب والثقافة.

ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور الكتاب والأدباء والنخب في الارتقاء بالذائقة الجمالية والوعي والمعرفة وترسيخ المفاهيم والقيم والهوية الوطنية، بجانب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم كافة.

كما شدد سموه على دورهم في إبراز مكانة الأمة ثقافياً وأدبياً وفكرياً بين الأمم وبناء جسور التواصل الإنساني مع الحفاظ على هويتنا وتراثنا وقيمنا العربية الأصلية.

وأعرب وفد المؤتمر عن شكره وتقديره لاستضافة أبوظبي أعمال المؤتمر العام الـ27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مثمنين دور قيادة الدولة ومبادراتها الثقافية والأدبية والفكرية المتميزة في رفد المشهد الأدبي على امتداد الوطن العربي، مشيدين بالدعم والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمفكرين والأدباء.

حضر مجلس سموه، كل من: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

* النخب ترتقي بالذائقة الجمالية والوعي والمعرفة وترسخ الهوية الوطنية

* الأدباء والكتاب يعززون التسامح والتعايش لتحقيق السلم والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم

* شدد على دورهم في إبراز مكانة الأمة ثقافياً وأدبياً وفكرياً بين الأمم وبناء جسور التواصل الإنساني

* سموه يؤكد أهمية تفعيل دور المؤسسات الثقافية والأدبية في العالم العربي