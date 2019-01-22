سعيد بن طحنون يحضر أفراح آل سودين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سعيد ناصر آل سودين وأبناؤه بمناسبة زفاف أنجالهم عبدالله محمد سعيد آل سودين إلى كريمة سعيد عبيد العامري .

وحمد إبراهيم محمد آل سودين إلى كريمة علي محمد سعيد آل سودين وراشد علي محمد آل سودين إلى كريمة إبراهيم محمد سعيد آل سودين ومحمد علي محمد آل سودين إلى كريمة إبراهيم محمد سعيد آل سودين. كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة المشرف في أبوظبي الدكتور أحمد آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار والتطوير العقاري والتجاري وعدد من وجهاء القبائل.