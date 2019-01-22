بلدية أبوظبي تطلق جائـزة «الخوذة الذهبية» قريباً

المصدر: أبوظبي - البيان

تعتزم بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة إطلاق «جائزة البيئة والسلامة والصحة المهنية» للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي تحت مسمى «الخوذة الذهبية»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الممارسات الآمنة في مجال السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.

وتعكس هذه الخطوة حرص بلدية مدينة أبوظبي على الالتزام بتعزيز مكانتها الرائدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء من خلال تشجيع وتحفيز الكيانات العاملة في هذا القطاع للارتقاء بممارسات السلامة والصحة المهنية إلى مستويات متقدمة، والحفاظ على سلامة جميع العاملين في هذه المواقع، تجسيداً لقيم الإمارات الإنسانية العليا الحريصة على حقوق وسلامة وأمن جميع سكانها.

من جانبها أكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن الجائزة تهدف إلى تحسين وتطوير معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، ما يؤدي إلى الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وتقوية ثقافة السلامة والصحة المهنية بين فئات العاملين في هذا القطاع.

وأضافت السالمي: ترمي هذه الجائزة إلى خلق مجالات للتنافس بين كيانات قطاع البناء والإنشاء، ما يساعد على التميز في مجالات السلامة والصحة المهنية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص.

وهذه الجائزة عبارة عن مسابقة تنافسية في مجال السلامة والصحة المهنية لقطاع البناء والإنشاء، تقوم بتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، بحيث تكون الفئة المستهدفة لهذه الجائزة الكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي من مقاولين واستشاريين ضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة أبوظبي.

وتنقسم هذه الجائزة إلى فئتين رئيسيتين: الفئة الأولى تتعلق بأداء السلامة والصحة المهنية للكيان، والفئة الثانية للجائزة تتعلق بتطبيق أفضل الممارسات.

ودعت البلدية المقاولين والاستشاريين إلى المشاركة في هذه الجائزة، حيث ستبدأ البلدية بفتح باب التقديم للجائزة مع بداية شهر مارس 2019، وسيتم غلق باب التقدم في نهاية مارس 2019، وستكون بداية مرحلة التقييم في منتصف أبريل 2019، أما إعلان النتائج وتكريم الفائزين فسيكون في منتصف سبتمبر 2019.