إطلاق مشروعي ألعاب مائية وحلبة للتزلج في حديقة صقر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أطلقت مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشروعي إنشاء أول منطقة ألعاب مائية وحلبة للتزلج «سكيتي بارك» لتحويل حديقة صقر العامة إلى حديقة شاملة «ترفيهية رياضية تعليمية»، لدعم مقومات السياحة الداخلية والترفيهية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤية وأهداف المؤسسة.

وأوضح سعيد علي الكاس نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الزراعة التجميلية، لـ«البيان»، أن المؤسسة بدأت تنفيذ أول مشروع لإنشاء حديقة ألعاب مائية ضمن المرحلة الأولى من المشروع داخل حديقة صقر العامة رأس الخيمة، ووضع خطط مستقبلية للتوسع في التجربة ضمن الخطط التوسعية والتطويرية لحديقة صقر العامة، والتي تشمل إنشاء أول حلبة للتزلج بالألواح الخشبية لزيادة النشاط الرياضي والبدني لفئة الشباب.

وأضاف الكاس: يتضمن المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمواقف المركبات داخل وخارج الحديقة إلى 1700 موقف جديد مع وضع مساحات إضافية للتوسعات المستقبلية وزيادة المواقف إلى 2000 موقف للمركبات.