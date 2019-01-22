مركزان جديدان للدفاع المدني بأم القيوين العام الجاري

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

كشف المقدم الدكتور سالم بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين عن خطة استراتيجية لتطوير مراكز الدفاع المدني في أم القيوين، منها إنشاء مركزين جديدين للدفاع المدني، وهما مركز المدينة الشامل داخل المدينة بالقرب من سوق السمك.

وبدأ العمل فيه ومتوقع افتتاحه العام الجاري، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لمركز فلج المعلا والذي سوف يبدأ العمل به أيضاً خلال العام الجاري، ويضم مقرين أحدهما سوف يخصص لمركز فلج المعلا، والآخر للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، ويغطي مركز الذيد التابع للدفاع المدني بالشارقة كافة الحرائق التي تقع بمنطقة الفلج.

وقال لـ«البيان» إن هناك تنسيقاً مع البلدية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان عند تسليم المنازل للمواطنين لتركيب كاشف الدخان، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي، تم تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية استفاد منها 40 ألفاً و589 شخصاً.

كما أن الإدارة سوف تطلق عدداً من المبادرات في عام التسامح 2019 تستهدف كافة العاملين والمتعاملين مع الإدارة، وتعزز مسارات التسامح، فالإمارات باتت ركيزة أساسية للسلم الاجتماعي الوطني ونموذجاً يحتذى به في التعايش والتسامح ما يجسد لوحة فنية صادقة للتناغم.

تنسيق

وتابع المقدم ابن حمضة قائلاً: إن هناك دراسة لإنشاء مبنى جديد لإدارة الدفاع المدني في أم القيوين بمنطقة الرملة بالقرب من مركز الإدارة الحالي، وجار اعتماد التصاميم ورفعها للجهات المختصة، ومتوقع أن يرى النور قريباً.

مبيناً أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مع دائرة البلدية في أم القيوين في ما يخص عملية تجديد العقود الإيجارية بالنسبة للساكنين، فلا يتم تصديق العقد إلا بعد إحضار شهادة استيفاء الأمن والسلامة من المالك وإبرازها للجهات المختصة في الدفاع المدني، وأن هذا النظام مطبق فقط في الإمارة، الأمر الذي سوف يحد من حوادث الحريق والخسائر في الأرواح والممتلكات.

كما يدلل على مدى التعامل بين الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجي ورؤية الدولة ووزارة الداخلية المتمثلة في تحقيق الأمن والسلامة.

وأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، مبيناً أنه خلال الـسنوات الثلاث الماضية لا وفيات في أم القيوين بسبب الحرائق، كما أن زمن الاستجابة للحرائق في الإمارة بلغ 3.6 دقائق، والمعدل العالمي يتراوح من 6 - 8 دقائق، كما أن الإدارة وضعت العديد من الخطط الاستراتيجية التي تتوافق مع الزيادة العددية لسكان الإمارة والبالغ عددهم 107 آلاف نسمة حسب آخر إحصائية.

توعية

ولفتإلى أن الإدارة أطلقت مؤخراً مبادرة (منزلي آمن) استفاد منها 1000 من الفئة المساعدة تلك التي تعمل في المنازل بهدف التوعية وإعلامهم بكيفية التعامل مع الحرائق التي تقع داخل المنازل وخصوصاً المطابخ وعملية الإخلاء للأطفال.

كما تم تنظيم تمرين تدريبي لإخلاء طلبة المدارس في حال حدوث حريق بمشاركة 21 جهة من داخل الإمارة وخارجها استفاد منها 2480 طالباً وطالبة، من مرحلة الرياض وإلى المرحلة الثانوية، وتم خلاله تحقيق نتائج جيدة.

كما تم التركيز على طلبة رياض الأطفال، فتمت زيارة 16 حضانة في الإمارة وعمل تدريبات للإخلاء استفاد منها 3 آلاف و178 من الأطفال، كما أنه تم وضع خطة معتمدة لإخلاء طلبة الرياض في حال وقوع الحوادث.

زيادة

وأوضح المقدم الدكتور سالم بن حمضة أنه تم وضع خطط مستقبلية لزيادة عدد المراكز في ظل ازدياد عدد السكان بالإمارة والذين يبلغ عددهم بآخر إحصائية 107 آلاف نسمة، منها إنشاء مركزين جديدين، مركز المدينة داخل الإمارة وسوف يحل محل المركز القديم الذي عمره الافتراضي انتهى، وتم نقل العناصر والآليات إلى مبنى مؤقت بالقرب منه، وسوف يتم الانتهاء منه العام المقبل.

إضافة إلى إنشاء مركز فلج المعلا الذي يبعد 16 دقيقة عن مدينة أم القيوين ومتوقع بداية العمل فيه العام المقبل بعد أن وضعت الدراسات اللازمة له، كما أن مركز الدفاع المدني بمنطقة الذيد يباشر كافة الحرائق التي تقع في المنطقة إلى حين الانتهاء من المركز الجديد، حيث هناك تنسيق كامل مع إدارة الدفاع المدني بالشارقة في هذا الخصوص.

كما أن هناك خططاً مستقبلية لزيادة المراكز في كل من الصناعية ومنطقتي بياتة واللبسة بهدف تلبية التوسع العمراني، كما تم اعتماد الأراضي وتخطيطها لإنشاء مبنى جديد لإدارة الدفاع المدني بالإمارة بمنطقة الرملة بالقرب من مركز الإدارة الحالي.

وجار اعتماد التصاميم اللازمة، كما أن المراكز الحالية وعددها 5 مراكز تغطي كافة مناطق أم القيوين، وهي مركز الإدارة ومركز المدينة ومركز الأبرق ومركز الأقرن وآخرها مركز الراعفة.

انخفاض

وأكد انخفاض معدل حوادث الحرائق في الإمارة بمعدلات جيدة، وذلك بفضل التوعية المستمرة على طول العام والبرامج التي تنفذ، حيث انخفض معدل الحرائق من 45 في عام 2016 إلى 27 في عام 2017، وفي عام 2018 بلغ معدل الحرائق 16 كما أنه خلال السنوات الثلاث الماضية لا وفيات في أم القيوين بسبب الحرائق.

وأن زمن الاستجابة للحرائق في الإمارة بلغ 3.6 دقائق، كما أن تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ساهم في تحقيق مستهدفات المؤشر خلال السنوات الماضية، كما أن هناك نشرات توعية تبث عبر إذاعة أم القيوين للتعريف بمخاطر الحريق، إضافة إلى حملات التوعية المستمرة منذ بداية العام، منها الحملة الشتوية في ما يخص السخانات والدفايات داخل الغرف.

حيث وقعت العديد من الحوادث المنزلية بسببها، كما أنه تم استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتواصل مع المشاهير ممن لديهم متابعون كثر من أجل بث جرعات توعية تهم شريحة كبيرة من الساكنين.

مشروع عالمي

وذكر أن كاشف الدخان يهدف إلى كشف الحرائق مبكراً حتى تتم عملية السيطرة عليها قبل أن تستفحل وتؤدي إلى الخسائر البشرية وخسائر الممتلكات والإصابات.

وتم تنظيم حملات على مدار عام 2018 بالتعاون مع الدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة والقطاع الخاص تخللتها زيارات من فرق الدفاع المدني إلى الجامعات والمدارس ومنازل المواطنين والمقيمين وجمعيات النفع العام والجمعيات النسائية لأننا نريد دفاعاً مدنياً في كل منزل بهدف توعية كافة شرائح المجتمع بضرورة تركيب تلك الأجهزة .

والتي أسعارها في متناول الجميع وتتفاوت بحسب عدد الغرف ومساحة الفيلا أو المبنى السكني، كما أن نظام (حصنتك) الذي أطلقته وزارة الداخلية يعد مشروعاً رائداً وعالمياً ويخدم مؤشرات التنافسية العالمية لتقليل الحوادث والوفيات، وهو من مستهدفات وزارة الداخلية وإدارات الدفاع المدني، كما أنه يعد مظلة أمن وأمان وسلامة.

وهو يعد نظامين، أحدهما للمباني والآخر للمنازل، و(حصنتك) للمنازل تنفذه شركة (اتصالات)، وتم البدء بعملية تركيب كواشف الدخان، كما أن النظام مربوط مع غرف العمليات بإدارات الدفاع المدني، وقريباً سوف يصدر قانون ينظم عملية التركيب، كما أن نظام (حصنتك) للمباني تنفذه شركة (دو) وشركة (إنجازات)، وكلاهما تهدف إلى تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

كما تم التنسيق مع البلدية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان بأن تكون كافة المباني التي تسلم للمواطنين جاهزة من حيث تركيب كاشف الدخان.

تفتيش

وأشار إلى أن فرق التفتيش كثفت من حملاتها التفتيشية على المصانع والمحال التجارية وتم التنبيه على أصحاب المصانع والشركات التي لم تتقيد باشتراطات الأمن بضرورة إزالة المخالفات وتوفير شروط الوقاية والسلامة، كما أنه من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.

وهي بمعدل حملتين في الشهر تبين أن هناك بعض الشركات والمؤسسات والمصانع والمحال التجارية لا تلتزم باشتراطات السلامة الوقائية وفي معظمها غير مطابقة للاشتراطات الأمنية وتختلف عن المعايير التي حددتها إدارة الدفاع المدني.

، وأبرز المخالفات تمثلت في عدم صيانة أنظمة الإنذار المبكر بصورة دورية وأن التخزين يتم بصورة عشوائية وعدم صيانة التوصيلات الكهربائية مع تخزين بعض الأغراض في غرف الكهرباء وبعض النشاطات قائمة من غير رخص، وتم التفتيش وإنجاز معاملات منذ بداية العام لأكثر من 20656 من الشركات والمصانع.

كما تم تشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على أكثر من 35 منشأة خطرة، مثل تلك العاملة في مجال الزيوت والكيماويات بهدف الحد من الخسائر، ويتم تنبيه الشركات المخالفة وفي حال عدم الالتزام تتم المخالفة التي تصل إلى 60 ألف درهم وفي حال التكرار إلى الإغلاق.

10 اتفاقات

ولفت مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين إلى أن هناك توجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومن سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لكافة مديري الدوائر الحكومية والمحلية بضرورة وجود تكامل حقيقي في ما بينها من أجل التعاون البناء بهدف تحقيق المسرعات الحكومية.

وأن المجلس التنفيذي بالإمارة يتابع ويوجه ويقيم دور الدوائر ومدى سير آلية العمل فيها، وأن هناك تكاملاً حقيقياً وتعاوناً قائماً في كافة الدوائر بالإمارة، كما أن هناك 10 اتفاقات موقعة مع عدد من الجهات، منها دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بالحملات التفتيشية، ومع دائرة البلدية، حيث لا يتم تصديق عقود السكن إلا بإبراز شهادة الاستيفاء من المالك.

وتم تنظيم عدد من الملتقيات في 2018 تأتي في إطار تطبيق منهجية الاتصال والتواصل مع الشركاء وتحقيق أهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني في أم القيوين لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين والشركاء.

كما تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية للإدارة مع متعامليها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعريف المتعاملين بخدمات الإدارة وآخر المستجدات المتعلقة بالعمل خلال عام 2018.

كفاءة

أكد المقدم سالم بن حمضة أن فرق الإدارة تحرص على رفع كفاءة كوادرها من خلال صقل مهاراتهم لمواجهة التحديات والحرائق وتوفير الحماية لعناصر رجال الإطفاء والتدريب على الوسائل الحديثة في المكافحة والإنقاذ وتوفير أحدث المعدات واستخدام التكنولوجيا والأبحاث لتطوير أنظمتها باستخدام الطاقة البديلة والطائرات والروبوتات في معاينة الحرائق والاستكشاف وتطويرها لإدخالها في الإطفاء ومكافحة الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ أيضاً، كما تحرص على تقديم أفضل وأعلى مستويات السلامة للجميع والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم .

وذلك من خلال الاستعداد والجاهزية في الكوارث والأزمات وتعزيز ثقة الجمهور وتوعيتهم بفاعلية الخدمات المقدمة من خلال برامج التوعية والمعارض والحملات التثقيفية وتقديم أفضل الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.