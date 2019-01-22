فرص عمل «فورية» لحديثي التخرج

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لمعرض «توظيف 2019»، الذي ينطلق الاثنين المقبل، في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، عن فعاليات الدورة الـ 13 للمعرض، التي ستتضمن توفير فرص عمل فورية للمواطنين حديثي التخرج.

ومساعدة الباحثين عن فُرص عمل على تطوير السير الذاتية مجاناً لتسهيل حصولهم على فرص عمل حقيقية، كما كشفوا عن تنظيم ورشة عمل تهدف إلى تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات التطويرية والتدريبية، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات وهيئات القطاعين الحكومي والخاص.

وتشهد فعاليات المعرض تخصيص منطقة لإقامة ندوات وحلقات نقاشية يحاضر فيها خبراء في مجال التوظيف والتطوير المهني من مختلف القطاعات، لتقديم أفضل النصائح المتعلقة بسبل البحث عن فرص العمل، ونقل الخبرات الخاصة بأسس اختيار الوظيفة المناسبة.

مقابلات

وبحسب المنظمين، فإن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد تركيزاً من قبل عدد من الشركات الحكومية والخاصة، على استقطاب شباب المواطنين الباحثين عن عمل من حديثي التخرج، عبر إجراء مقابلات عمل فورية وطرح فرص وظيفية متنوعة، برواتب مناسبة، وذلك في إطار توجّه مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لرفع معدلات التوطين لديها.

ويركز المعرض في نسخته الجديدة على التطوير المهني والتوظيف، حيث يستهدف مساعدة الباحثين عن عمل من شباب المواطنين على إيجاد الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم، إضافة إلى استعراض فرص التدريب المهني التي تعمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

صياغة

وأفادت اللجنة بأن «معرض توظيف 2019» سيوفّر خدمة مجانية جديدة، لتحسين السّير الذاتية للمواطنين الباحثين عن عمل، من خلال ورش عمل ومحاضرات تقدمها شركتا «بيت دوت كوم» و «أوليف» الرائدتان في مجال التوظيف، إذ يمكن لروّاد المعرض عرض سيرهم الذاتية على الخبراء المعنيين، لتقييمها وكشف ما بها من نقاط ضعف.

ونوّهت إلى أنه يمكن لزوّار «معرض توظيف 2019»، تسجيل السّير الذاتية على الموقع الإلكتروني للمعرض، خلال تسجيل طلبات الدخول، ما يمكّن جهات العمل من الاطلاع مباشرة على السيرة الذاتية إلكترونياً عن طريق بطاقة الباحث عن عمل، من دون الحاجة إلى طباعة نسخ ورقية منها، بما يُسهّل من عملية فرز الطلبات.

فرص

ويشارك في الدورة الجديدة للمعرض عدد من الجهات الحكومية، ، إضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، بينها ديلويت، وهايس، وأديكو.

وتعرض الجهات المشاركة على زوّار المعرض الفرص الوظيفية المتاحة، إضافة إلى استعراض طبيعة العمل في كل مؤسسة والتخصصات المطلوبة لدعم برنامج التوطين لدى كل منها.

ويفتح المعرض أبوابه أمام مواطني الدولة فقط، ويستقبل الزوّار من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً .

منح

يعرض الجناح الأكاديمي الذي يقام على هامش المعرض، أهم البرامج والمنح الدراسية المتوافرة للمواطنين في الجامعات المشاركة التي تقدم مجموعة متميزة من برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، بينها جامعة زايد، وجامعة الإمارات للتكنولوجيا، والعين للعلوم والتكنولوجيا، وأبوظبي للإدارة.