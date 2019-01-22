قائد عام شرطة دبي يبحث وسفير غانا التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الحاجي أحمد رمضان، سفير جمهورية غانا في دولة الإمارات والوفد المرافق له، ضمن زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة الأمور التي تتعلق بالجالية الغانية بدبي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء عبد الله خليفة المري السفير الغاني درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.