«منتدى القادة» يتصدر أسبوع «أبوظبي التقني للتعليم والابتكار»

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة الخامسة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2019» خلال الفترة من 5-11 فبراير المقبل بجميع إمارات الدولة.

تتضمن الدورة الجديدة العديد من الفعاليات، يتصدرها «منتدى القادة» الذي يشارك فيه وزراء وخبراء دوليون يستعرضون أحدث الحلول والتجارب العالمية والمشروعات اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية في المؤسسات التعليمية وصولاً إلى مخرجات تعليمية وطنية قادرة على الإبداع والابتكار.

وأكد مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن الدورة الخامسة تقام تحت شعار «التعليم التقني والمهني: التحول نحو الاقتصاد الرقمي»، حيث يحرص «أبوظبي التقني» من خلالها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين المواطنين من مجالات الذكاء الاصطناعي ويضعهم على المسارات العلمية وتقديم الحلول المبتكرة وفق استراتيجيات المستقبل.

لافتاً الى أن القيادة الرشيدة تقدم الدعم المادي والمعنوي، ليكون «أبوظبي التقني» قادراً على تحقيق الأهداف المرجوة من مختلف الفعاليات والمشروعات والمبادرات، لتكون قادرة على تخريج الكفاءات الوطنية اللازمة لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للدولة 2021، ورؤية أبوظبي 2030.

واختتم مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تصريحاته داعيا مسؤولي المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية بالدولة وأولياء الأمور والطلبة للمشاركة الجادة في كافة الفعاليات التي تغطي مختلف إمارات الدولة، للاستفادة منها في تحديد المسارات العلمية المستقبلية الأفضل للطلبة.