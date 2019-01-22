مهندس بترول مواطن يفتتح مطعم وجبات منخفضة السُّعرات

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

علب صغيرة تصلنا كل صباح حاملة في جوفها أكلاً صحياً لطول اليوم، وجبات مكررة وروتين صحي مَلّ منه البعض ممن يبحثون عن الرشاقة وكمال الأجسام، ففي رحلة الأنظمة الغذائية التقليدية للبحث عن الجسم السليم، تكمن المعادلة الصعبة.

ومن هنا يُعبر مهندس البترول المواطن يوسف الحمادي، عن فكرته التي أراد بها قلب الروتين الصحي رأساً على عقب. فالصدف قد تكون ملهمة في كثير من الأحيان، هكذا بدأ الحمادي حديثه عن فكرة مطعمه الصحي «جوبت سالاد» والذي يعد الأول من نوعه في الإمارات:

«راودتني الفكرة خلال رحلة سياحية إلى نيويورك، بالصدفة دخلت مطعماً اكتظ فيه الناس بطوابير طويلة جداً في انتظار وجبتهم، وحين وصل دوري وجدت نمطاً حديثاً للوجبات الصحية، حيث كان المطعم متخصصاً بالسلطات الخضراء، ومن هنا جاءت الفكرة التي تشكلت بداياتها في عام 2014، واستغرقت وقتاً للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع حتى تم افتتاح أول مطعم للسلطات في الإمارات عام 2016».

عادات

استهل الحمادي حديثه عن الصعوبات والمعوقات التي واجهته قائلاً: «الفكرة لم تكن سهلة، وإقناع الناس بتغيير نمط عادات الغذاء غير الصحية المليئة بالدهون والكربوهيدرات نحو الأنماط الصحية لم يكن بالعمل السهل، وتغيير فكرة أن الطعام الصحي ليس لذيذاً ولا مشبعاً، والسعي لجعل الأطباق الصحية ضمن الروتين اليوم وكوجبة رئيسية».

أضاف: «هناك مرجع نستطيع الرجوع إليه في تأسيس مطعم للمشويات أو الوجبات السريعة أو المأكولات التقليدية، لكن فكرة مشروع لمطعم صحي يتبنى السلطات الخضراء لم أجد مرجعاً أستند إليه، ومن هنا جاءت الحاجة لأخذ استشارة من «استشاريي المطاعم» لتكوين أساس ومهد لفكرتي وإنشاء المطعم، ومن هنا كانت البداية».

وعي

الوعي يحسم الكثير من الأمور، هذا ما يؤكده الحمادي، إذ إن انتشار الكثير من الأمراض المزمنة كالسكر وأمراض ضغط الدم والسمنة وغيرها، ساهم برفع الوعي الصحي في المجتمع، الأمر الذي أدى إلى ضرورة تغيير أنماط الحياة، وتبني شكل جديد من التغذية الصحية، ويقول: «لو كنت في نظام صحي، هل تتخيل أنك تستطيع أكل الباستا والبيتزا والساندويش؟

نعم تستطيع ففكرة المطعم أساسها السلطات والشوربة، لكننا أيضاً وبناء على رغبة الزبائن قمنا بعمل خيارات أخرى كالباستا المكونة من الدقيق الأسمر والبيتزا الخفيفة الصحية، والساندويش المعزز بالبروتين، هذا بالإضافة إلى العصائر الصحية المضادة للأكسدة، فصحتنا وأجسامنا انعكاس لما نأكله.

انتشار

ثقافة الأطباق الصحية بحاجة إلى انتشار كما هو الحال في انتشار مطاعم الوجبات السريعة، وفي هذا الصدد يقول الحمادي: بعد افتتاح الفرع الأول لمطعم «جوبت سالاد» في منطقة الخالدية، ويجري العمل حاليا على افتتاح الفرع الثاني في مدينة خليفة.