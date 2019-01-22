«أبوظبي القضائية» تطلق برنامج تكوين الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت أكاديمية أبوظبي القضائية، عن إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدائرة القضاء في أبوظبي نحو المساهمة في تأهيل الثروة البشرية بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال «ملتقى تعزيز شراكات أكاديمية أبوظبي القضائية»، الذي عقدته دائرة القضاء في أبوظبي أمس بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في إمارة أبوظبي. حيث تم تعريف شركاء الدائرة والمتعاملين معها، بالخطط والبرامج التدريبية التي تعتزم الدائرة تنفيذها خلال العام الجاري 2019.

رؤية

وأكد المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسخير كل الإمكانيات العلمية والبشرية والمادية.

بما يحقق ترسيخ سيادة القانون في إمارة أبوظبي، وتحقيق العدالة لكل من يعيش على أرضها. وذلك من خلال التزام أكاديمية أبوظبي القضائية في إعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات العدلية والقانونية.

وأوضح المستشار الشاعر أن البرنامج يتضمن شرحا متكاملا للنظام الدستوري والقانوني لدولة الإمارات، من حيث طبيعة العلاقة بين التشريعات والاختصاص القضائي الاتحادي والمحلي. كما يوضح آليات ممارسة وظيفة «محامي الحكومة» أو «باحث قانوني» بالجهات الحكومية، وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهن.

كما تضمن الملتقى كلمة للمستشار ناصر باصليب مدير إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي، أوضح خلالها أن برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والقدرات اللازمة لتأهيلهم لممارسة وظيفة الباحثين القانونيين.

إطلاق برنامج تكوين الباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي

دبلوم

أشار المستشار سامي الطوخي؛ مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة إلى أن الدائرة تعكف حالياً على دراسة إمكانية تحويل البرنامج إلى دبلوم، يمنح الحاصلين عليه على شهادة أكاديمية معتمدة، وفقاً للنظام الأكاديمي والتعليمي المتبع، لافتاً إلى أن كل الشهادات التي تصدر من الأكاديمية تتضمن كشفاً بكافة الساعات الدراسية التي تحصل عليها الطالب، سواء أكانت نظرية أو عملية.

وقال: ما يتضمنه البرنامج الأكاديمي من 23 مساقاً أكاديمياً، يعد خلاصة تجارب عملية، تمنح المستفيدين منه معارف أشمل مما تقدمه بعض البرامج الأكاديمية كالماجستير والذي يصل عدد المساقات العلمية فيه إلى 10 مساقات.

ونوه المستشار سامي الطوخي بأن الأكاديمية حرصت على تخصيص الفترة المسائية كموعد لتقديم المسارات التعليمية، وذلك ليتناسب البرنامج الأكاديمي مع ظروف كل جهة، خاصة وأن هناك بعض الجهات التي لا تستطيع تفريغ موظفيها للعمل في فترة الصباح، نظراً لوجود أعداد كبيرة من المراجعين.