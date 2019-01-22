بحث التعاون في المجالات الدفاعية مع جزر القمر

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمقر الوزارة في أبوظبي أمس، يوسف محمد علي رئيس مكتب رئيس جمهورية جزر القمر المكلف بوزارة الدفاع، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

ورحّب معالي البواردي خلال اللقاء بالضيف، وأشاد بالعلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر، مؤكداً الحرص على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون، وخاصة في المجالات الدفاعية، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.