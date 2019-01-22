شعار جديد لجمعية الصحفيين يواكب الفضاء الإعلامي الرقمي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية شعاراً جديداً يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة حالياً، سواء على صعيد المنصات والمواقع والصحف الإلكترونية أو على صعيد تنامي دور وسائل الإعلام الحديث التي تتضمن الشبكات الإعلامية الاجتماعية، كما تم الإعلان عن مجلس الشرف الإعلامي الذي يضم نخبة من الصحفيين والإعلاميين الإماراتيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر نادى دبي للصحافة، بحضور إبراهيم العابد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الشرف، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

ويحتوي الشعار الجديد، الذي يتزين بالألوان الـ 4 لعلم دولة الإمارات، على خطوط وأمواج تعبر عن الإعلام الجديد والرقمي إلى جانب القلم الحر والمسؤول على اعتباره أداة نشر الكلمة المسؤولة والفكر الحر. وأشار محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال المؤتمر الصحافي إلى تغيير اسم الجمعية لتصبح «جمعية الصحفيين الإماراتية»، بدلاً عن جمعية الصحفيين.

وقال الحمادي: «إن تحديث الشعار يتواكب مع تحديث هوية وأهداف الجمعية، سواء من خلال الانفتاح والعمل مع كافة المؤسسات الإعلامية والمجتمعية في الدولة، أو من خلال تكثيف الأنشطة التفاعلية من ندوات محلية ومشاركات دولية، والتي عكفت الجمعية على تنفيذها خلال الفترة الماضية، وكذلك أهدافها في استيعاب كافة وسائل الفضاء الإعلامي الرقمي الحديثة».

وأضاف: «إن مرحلة الانفتاح التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي تضع على وسائل وأدوات الإعلام الحديث والتقليدي دوراً كبيراً في مجاراة النهضة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات العلمية والثقافية والاقتصادية والخدمية لتسليط الضوء على المنجزات بصورة حقيقية وموضوعية».

وتم الإعلان عن إطلاق الجمعية مجلس الشرف فخراً واعتزازاً بالقيادات الصحفية الإماراتية الداعمة للعمل الصحفي وبما يعزز من دور الجمعية في الارتقاء بمسيرة العمل والاستفادة من خبراتهم الطويلة في بلاط صاحبة الجلالة، واعتمدت الجمعية عبدالله رشيد عضو مجلس الإدارة عضواً ومقرراً للمجلس وعضوية كل من: عبد الله عبد الرحمن الحمادي، وناصر الظاهري.

وحبيب الصايغ، وعبد الحميد أحمد الزرعوني، وإبراهيم العابد، ود. عبد الله النويس، وخالد محمد أحمد، ومحمد يوسف، وعبيد طويرش، وظاعن شاهين، ود.عاشة النعيمي، وعائشة سلطان، وعبلة النويس، ود. علي العجلة، وموزة مطر، وخيرية ربيع، وعلي أبو الريش، ود. حسن قايد الصبيحي.