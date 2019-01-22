وفد ماليزي يزور جائزة دبي الدولية للقرآن

المصدر: دبي - البيان

زار وفد ماليزي من مجمع نشر القرآن الكريم بمؤسسة رستو، مقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث كان في استقباله المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة.

واطلع الوفد الزائر على مركز محمد بن راشد للمخطوطات القرآنية، والذي يقع في المبنى الرئيس للجائزة، واستمع لشرح عن مقتنيات المركز وتاريخ كتابة المصاحف المعروضة فيه.

شرح

وقدم الوفد الزائر شرحاً عن مؤسسة رستو، ومجمع نشر القرآن بماليزيا، التي تهدف إلى كتابة المصحف بخط عربي وزخرفته ثم طباعته ضمن مطبعة المؤسسة التي تضم أيضاً كلية دولية تقدم 25 دبلوماً في علوم القرآن الكريم وحفظه وكتابته وزخرفته وطباعته، ويتخرج الطالب بعد عامين ونصف ثم يعين في المركز خطاطاً للمصحف أو مزخرفاً له، وقد أهدى الوفد الزائر نسخة مذهبة من المصحف الشريف للمستشار إبراهيم بوملحة.

ضم الوفد الزائر داتوك عبداللطيف ميراسا الرئيس العام لمؤسسة رستو والرئيس التنفيذي لمجمع نشر القرآن بماليزيا، ومحمد فضل المدير العام لمؤسسة رستو ومحمد أنور أبكر مسؤول العلاقات العامة والتسويق وفضيلة الشيخ عبدالله صبحي مرعي عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف في مجمع نشر القرآن الكريم بماليزيا.