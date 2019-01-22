انطلاق «إيدك دبي 2019» 5 فبراير

المصدر: دبي - وام

تنطلق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي2019» بدورته الثالثة والعشرين في الفترة من 5 إلى 7 من فبراير المقبل في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.

ويعد «إيدك دبي» المعرض والمؤتمر الأكبر المتخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني على مستوى العالم، حيث يوفر منصة مثالية للأطباء والعاملين والخبراء ومتخصصي طب الأسنان للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في هذا المجال.

أجندة

وتضم أجندة المؤتمر هذا العام 175 جلسة علمية وتشهد مشاركة 155 متحدثاً وخبيراً من حول العالم بالإضافة إلى انعقاد 16 ورشة عمل حول موضوعات متخصصة في علم طب الأسنان، فيما ستتاح الفرصة للطلاب والمهنيين لكسب ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر وهيئة الصحة بدبي فضلاً عن تنظيم مسابقة لعرض الملصقات العلمية والتي ستضم 201 ملصق علمي من الطلاب القادمين من جامعات وكليات مختلفة من الدولة وخارجها.

ويستعرض المؤتمر آخر البحوث العلمية في مجال زراعة الأسنان واضطرابات المفصل الفكي الصدغي وطب الأسنان التجميلي.