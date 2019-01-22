تعاون بين «مساندة» وجامعة خليفة لتحويل الفرص إلى مشاريع وتطوير مهارات الطلاب

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - أبوظبي تستهدف التعاون فيما يخص تحديد فرص العمل المشتركة وترجمة هذه الفرص إلى مشاريع محددة يتم الاتفاق عليها واعتمادها كل على حدة إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الفني اللازم في عدة مشاريع أهمها مشروع «مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية» فضلاً عن تطوير مهارات الطلاب بما يلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وقع الاتفاقية المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» والدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وقال االظاهري: إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة يأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المنظمة ضمن القطاعات المختلفة مؤكداً أهمية الشراكة في تحقيق رؤية وأهداف الدولة انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة للدولة وتنفيذاً للخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

وأشار إلى أن «مساندة» ستعمل على توفير الأجواء المناسبة للأساتذة والطلاب في جامعة خليفة لعمل الأبحاث والدراسات على أنواع المشاريع ومتطلباتها وموادها الإنشائية.