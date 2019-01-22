تعاون بين «تكافل الداخلية» وجامعة أبوظبي ضمن «فزعة»

وقع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم يتم من خلالها تقديم خدماتهما والمزايا الحصرية للعاملين في المؤسستين ضمن برنامج «فزعة». وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الداخلية المقدم أحمد محمد بوهارون، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة والعضو المنتدب لفزعة، وعن جامعة أبوظبي الدكتور وقار أحمد مدير الجامعة. وبموجب المذكرة سيتم تقديم خدمات برنامج «فزعة» إحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية إلى موظفي جامعة أبوظبي، بينما ستقدم الجامعة من جانبها خصومات وامتيازات لحاملي بطاقة «فزعة». وتنص على منح حملة بطاقة فزعة من الطلبة خصم يصل إلى 25% على رسوم الساعات الدراسية لبرامج البكالوريوس وبرامج الماجستير، إضافة إلى منح أعضاء فزعة ميزة التقسيط في دفع رسوم البرامج، في جميع فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي ومركزها الأكاديمي في منطقة الظفرة، وذلك دعماً لمفهوم التكافل الاجتماعي والاقتصادي بين أفراد المجتمع.

وقال المقدم أحمد محمد بوهارون: «إن شراكة فزعة مع صرح أكاديمي رائد مثل جامعة أبوظبي، تأتي انطلاقاً من إيماننا الدائم بدعم مسيرة التعليم العالي وكل من يساهم في بناء جيل مثقف وواع يحمل شهادته العليا ليرد الجميل إلى وطنه». ومن جهته أعرب الدكتور وقار أحمد عن سعادته بالشراكة بين جامعة أبوظبي وصندوق التكافل، مؤكداً حرص الجامعة على إتاحة برامجها الأكاديمية أمام العاملين في الوزارة وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية ورفدها بدرجات تعليمية من واحدة من بين أفضل الجامعات المرموقة والمعتمدة عالمياً في المنطقة. أبوظبي - وام