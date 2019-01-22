«الإمارات دبي الوطني» يدعو إلى المشاركة بـ«المبادرة إلى العطاء»

المصدر: دبي - البيان

دعا بنك الإمارات دبي الوطني المواطنين والمقيمين لـ«المبادرة إلى العطاء» عبر مشاركة مقاطع فيديو يمدون فيها يد الخير والمساعدة للأصدقاء وأفراد الأسرة والمجتمع انسجاماً مع قيم ومعاني «عام التسامح» الذي تحتفي به دولة الإمارات هذا العام.

وتهدف المبادرة إلى نشر سلوكيات العمل الخيري والتسامح والتعايش في مختلف أرجاء الدولة طيلة عام 2019 من خلال المواطنين والمقيمين والاستثمار في مجتمعهم وتسخير مهاراتهم ووقتهم دعماً للقضايا النبيلة التي تستحق العطاء.

كما دعا بنك الإمارات دبي الوطني سكان الدولة إلى تصوير أنفسهم أثناء القيام بنشاطات بسيطة تحمل في طياتها قيم العطاء على غرار مساعدة جار أو زميل أو التطوع لجمعية خيرية.