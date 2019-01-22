1100 مريض استفادوا من مساعدات «خيرية الشارقة» 2018

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن حصيلة المستفيدين من مساعداتها العلاجية على مدار العام الماضي، حيث بلغت أعداد المرضى المستفيدين من خدمة «خير الإنسانية»، 1100 حالة مرضية من المصابين بأمراض مزمنة، بكلفة مالية بلغت 20 مليون درهم، مقابل 600 حالة تم علاجها خلال العام الذي سبقه بارتفاع أعداد المستفيدين بنسبة 83%.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، إن المساعدات العلاجية تحوز اهتماماً بالغاً في حزمة المساعدات التي يتم تقديمها، فالمريض لا يمكنه الصبر على مرضه، ورسالتنا في الجمعية تقوم على تفريج كربة المحتاجين، وتقديم الدعم المناسب لهم بما يدخل البهجة إلى نفوسهم، ولا شك في أن المساهمة في علاج المريض هي من أعلى سبل المساعدة، فالصحة لا يعادلها شيء.

ولهذا يأتي تركيزنا على مساندة المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم، ولهذا الغرض أطلقنا خدمة الاستجابة السريعة للمرضى تحت مسمى خير الإنسانية، وهي خدمة علاجية تم إطلاقها عام 2012 تحت مسمى «خدمة برق الخير»، فيما تم تعديل المسمى لاحقاً ليصبح «خير الإنسانية»، وهي خدمة تختص بجمع التبرعات، عبر الرسائل النصية القصيرة لدعم الحالات المرضية، التي يتم عرضها أمام المتبرعين عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي، بمعدل حالة مرضية يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأكد بن خادم أن خدمة خير الإنسانية تقدم مساعداتها العلاجية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، كالسرطان وتركيب الشرائح والدعامات القلبية والعمليات الجراحية العاجلة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة هدية المتبرعين والمحسنين للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود ممن يعانون الآم المرض، وليس بمقدورهم توفير نفقات علاجهم التي تكون عادة باهظة وفوق طاقتهم.