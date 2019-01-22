«الوطني للإعلام» يناقش تطوير المحتوى الإعلامي المحلي

■ أبوظبي - وام

ناقش مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أهمية تنمية الإنتاج المحلي للمحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، بهدف الإسهام في تحقيق الأجندة الوطنية 2021 ومئوية الإمارات 2071، وذلك خلال اجتماعه، أمس، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام، وأحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم للاستثمارات، وموزة الهاملي، مدير مكتب التطوير المؤسسي في وزارة شؤون الرئاسة، ومنصور المنصوري، المدير العام للمجلس الوطني للإعلام.

واستعرض المجلس تجارب متنوعة في مجال تنمية إنتاج المحتوى المحلي والسياسات المطبقة حسب نوع المحتوى وطرق بثه، وتهدف تنمية الإنتاج المحلي الإماراتي إلى الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتنمية الكوادر الوطنية، والنهوض بصناعة المحتوى الإعلامي الإماراتي.

كما ناقش المجلس مخرجات خلوة مستقبل الإعلام، وأهمها مبادرة «صناع مستقبل الإعلام»، التي أطلقها سعياً إلى تطوير القطاع الإعلامي في الدولة والنهوض به، من خلال تحويل مختلف الأفكار والاقتراحات والمبادرات التي خلصت إليها الخلوة إلى واقع عملي، تشارك جميع مكونات القطاع الإعلامي في تحقيقه.

أولوية

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان الجابر إن التعزيز المستمر للمكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة، هو من أولويات قطاع الإعلام، وتشكّل صناعة المحتوى المتميز إحدى الركائز الأساسية لضمان الدور الناجح للإعلام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ونعمل في المجلس الوطني للإعلام على إعداد السياسات والممكنات الداعمة لنمو وتطور عملية إنتاج المحتوى المحلي في الدولة.

وأكد معاليه أن المجلس الوطني للإعلام يحدّد حالياً خطوات وآليات متابعة واضحة لمبادرة «صناع مستقبل الإعلام» ولتي من خلالها سيبدأ التطبيق الفعلي لتغطية مختلف جوانب ومتطلبات وأهداف الإعلام الإماراتي وتطويره.

واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي شهدها المجلس في الفترة الماضية من التطورات على صعيدي البيئة التنظيمية والتشريعية في قطاع الإعلام، وكان أبرزها إصدار نظامي التراخيص والمحتوى الإعلامي ثم نظامي التصنيف العمري والإعلام الإلكتروني، والإعلان عن أسماء أعضاء مجلس الشباب الإعلامي، إضافة إلى آخر التحضيرات والمستجدات الخاصة بجناح دولة الإمارات المشارك في إكسبو دبي 2020.

جهود

وبحث الاجتماع ما قام به المجلس الوطني للإعلام من جهود لإقرار ميثاق الخدمة العامة الذي يسعى إلى تقديم محتوى إعلامي منافس يتفاعل مع قضايا الدولة بشمولية وحرفية عالية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الموضوعية والشفافية والنزاهة، وبما يعزز قدرة الإعلام الوطني على مواكبة التوجهات والتطورات محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث تصبح وسائل الإعلام الإماراتية المصدر الأول والمتميز للمعلومات، ومنتجاً للمحتوى القوي بما يتفق مع أهداف رؤية الإمارات 2021.وفي ختام الاجتماع، ناقش المجلس ما استجد من أعمال، وبحث أهم المبادرات التطويرية للعام الجاري 2018، بما يمكّن المجلس من مواصلة تحقيق أهدافه وتطلعاته الاستراتيجية.