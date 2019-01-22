بلدية العين: أرشفة 15 ألف مخطط ورخصة بناء إلكترونياً في 2018

نجحت بلدية مدينة العين في أرشفة 15 ألف مخطط ورخصة بناء إلكترونياً خلال عام 2018، وحوّلت 2023 مخططاً لرسومات ثلاثية الأبعاد بتقنيات الواقع الافتراضي، بتكلفة تقارب 9 ملايين درهم. يهدف هذا الإجراء إلى تكوين قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة ومستدامة لمباني مدينة العين.

وقال المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن: إن المشروع يأتي ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لبلدية مدينة العين في تكوين قاعدة بيانات مكانية ذكية تشكل مرجعاً مستداماً للعديد من مشاريع البلدية التطويرية.

ويخدم المشروع إدارات بلدية مدينة العين، والأزمات والطوارئ، وهيئة أبوظبي للإسكان، الدفاع المدني، المكاتب الاستشارية الهندسية والمقاولين، وأصحاب المباني والمنشآت. العين - وام