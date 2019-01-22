227 مليون درهم لتطوير شاطئ الشارقة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

أفاد المهندس خالد آل علي أمين عام مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن مشرع تطوير شاطئ الشارقة «الكورنيش» يمتد على مساحة 3,3 كيلو مترات من نادي سيدات الشارقة إلى منطقة الفنادق باتجاه عجمان وبتكلفة إجمالية 227 مليون درهم.

ويقوم المشروع على تحويل المنطقة الممتدة على جانبي طريق شاطئ الشارقة إلى وجهة سياحية بأعلى المواصفات تُضاف إلى الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة. ويتكون من ساحات عامة ومسارات الجري، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، وأماكن مظللة، وأخرى لممارسة أنشطة الفن والرياضات المائية، على امتداد الشاطئ. كما يوفر المشروع جميع المرافق الخدمية الأساسية، كدورات المياه، ومرافق الاستحمام، وأماكن الصلاة، وأماكن متعددة لمواقف الدراجات الهوائية، وتوفير ما يقرب من 1100 موقف للمركبات على جانبي الطريق.

وذكر أن المشرع يتضمن 200 ألف متر مربع من المساحات الخارجية التي يجري العمل عليها حالياً بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشيداً بدورهم الحيوي في التنفيذ، ولفت المهندس آل علي إلى أن 55 ألف متر مربع من أصل 200 ألف متر مربع، تم تخصيصها مساحات للجلوس والفعاليات حيث تم استخدام مواد عالية الجودة وأعمال تشجير، وكانت التوجيهات لنا باستخدام مواد عالية الجودة كونها وجهة متميزة من وجهات الإمارة.

وأوضح أن الموقع يضم عشر عينات على أرض الواقع وسيتم في نهاية الأسبوع اختيار عينة واحدة للاستخدام مطابقة للمواصفات والمعايير المدرجة بالمخططات الهندسية من قبل لجنة عمل مشتركة مع هيئة الطرق حيث سيتسارع مستوى الإنجاز في أعمال الساحات العامة والمخصصة للجلوس، متوقعاً انتهاء العمل فيها بمدة أقصاها 8 أشهر.