120 ألف مستفيد من مشروع بنك الطعام في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أنجزت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، مشروع بنك الطعام بشكل كامل خلال عام زايد، ووصل عدد المستفيدين منه إلى 120 ألفاً و500 شخص، وتم خلاله توزيع الوجبات والمواد الغذائية على الفئات المستحقة والمعوزة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «إن مشروع بنك الطعام شهد مشاركة عدد كبير من المتطوعين الذين تم تدريبهم وتجهيزهم على حفظ ونقل الطعام بالمواصفات الصحية العالمية المطلوبة، مما يدل على التزام أخلاقي تجاه الفئات المستهدفة وحضور ميداني يعزز القيم الوطنية والتربوية التي تتجسد في أبناء دولة الإمارات».