إطلاق نظام «الشكاوى الطبية الذكي» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدينة دبي الطبية أمس عن إطلاقها نظام الشكاوى الطبية الذكي الأول من نوعه في دبي والمنطقة الحرة، كجزء من التزامها في الحوكمة الذكية وترسيخ مبدأ الشفافية في العمل مع الجمهور.

ويأتي إطلاق نظام الشكاوى الطبية الذكي انطلاقاً من الحوكمة الذكية التي يتمتع بها القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، والتزاماً منه بتقديم خدمات شاملة ومتنوعة وذكية، وتماشياً مع رؤية الحكومة في جعل دبي نموذجاً ذكياً بالكامل.

ويتميز النظام الذكي بسهولة استخدامه، حيث يسهل الوصول والرجوع إلى الشكوى في أي وقت، مما يوفر الوقت والجهد، كما يتم إخطار مقدم الشكوى برسالة نصية قصيرة وعن طريق البريد إلالكتروني، ومن ثم الحصول على الرسالة أو التقرير النهائي من النظام عن طريق بوابة مسار الذكية.

شفافية

وعند تقديم الشكاوى عن طريق البوابة الذكية «مسار» تقوم وحدة حماية المرضى بدراستها، وتقديم المعطيات للجنة طبية مستقلة مؤلفة من أخصائيين من داخل وخارج الدولة للنظر والبت فيها. وقال الدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية:

«قمنا بتقديم هذا النظام الذكي الأول من نوعه لتحسين الفعالية والشفافية في الخدمات المقدمة، وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين للشكاوى، الأمر الذي يتيح لنا بناء جسور للتواصل مع عملائنا بشكل أكبر».