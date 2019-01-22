تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية ـ الإماراتية

المصدر: الجزائر - وام

شارك يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، في مراسم التنصيب الرسمي للمجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - الإماراتية، وذلك بمقر المجلس الوطني الشعبي بالعاصمة الجزائرية.

وأشاد سفير الدولة لدى الجزائر بمستوى العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الجزائر الشقيقة، والتي شهدت تطوراً كبيراً تحت قيادتي البلدين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مشيراً إلى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصيتها التي لا تتوقف فقط عند العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي أنشئت 1974، فالقواسم الاجتماعية والثقافية والدينية بين شعبي البلدين تمتد عميقاً في التاريخ وتستظل بمظلة الثقافة العربية والإسلامية.