اكتشاف المياه الجوفية بالاستشعار عن بُعد

أوضح المهندس سعيد المنصوري، رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن المركز يعمل على تطوير تطبيق لاستخراج المياه الجوفية بطريقة الاستشعار عن بُعد في «عين خت» برأس الخيمة، بهدف اكتشاف المناطق التي يمكن أن تحوي مياهاً جوفية بمعدلات كبيرة يمكن الاستفادة منها واستخراجها، وسيتم البدء في تنفيذه عملياً خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تعاون

وأضاف، إن هذا المشروع هو ثمرة تعاون المركز مع جامعات الدولة، بهدف إشراك الطلبة في المشروعات المختلفة التي تهتم بالبيئة، ويعمل عليه مجموعة من طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة كونه مشروع تخرج لهم، فضلاً عن أن المركز من شأنه تطوير قدرات وإمكانات الطلبة البحثية وصولاً للاستفادة منهم في المشروعات المتنوعة مستقبلاً. وقال، إن القمر الصناعي دبي سات 2 والقمر الياباني «يالوس» يوفران الصور التي يعتمد عليها مشروع استخراج المياه الجوفية، حيث تتم معايرة الصور للمناطق التي يقع عليها الاختيار.