«مدني أبوظبي» يكرّم طالبة ابتكرت طيارة من دون طيار لمكافحة الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، الطالبة شوق محمد، لابتكارها طائرة من دون طيار تستخدم في مكافحة الحرائق.

وأعرب العميد محمد الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، عن تقديره للإنجاز الذي حققته الطالبة، ليشكل نموذجاً يحتذى به في الإبداع لخدمة المجتمع والإنسانية.

وأكد دعم المبدعين وتحفيزهم على الاستمرار بالتميز، ليكونوا نبراساً للأجيال القادمة في التفوق العلمي والابتكار، ليسهموا في عملية النماء والبناء الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات.

وأعربت الطالبة المكرّمة عن شكرها للدفاع المدني على دعمه للأفكار والمبادرات العلمية المبدعة التي تسهم في خدمة المجتمع. يذكر أن الطالبة شوق محمد قد فازت بالمركز الثاني في «بالعلوم نفكر 2018» عن ابتكارها طائرة من دون طيار لمكافحة الحرائق.