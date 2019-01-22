20 ألف رسالة توعية مرورية للسائقين في أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

بعثت شرطة أبوظبي، 20 ألف رسالة توعية للسائقين عبر البريد الإلكتروني، خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتهدف التوعية إلى تعزيز الثقافة المرورية والإيجابية بين السائقين، والالتزام بقانون السير والمرور، تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً.

وقالت: إن تفعيل التوعية الإلكترونية، يعد ضمن جهود التطوير، والاستفادة من وسائل التراسل الإلكتروني لدى المؤسسات الحكومية، والمدارس والشركات الخاصة والتي تعيد إرسالها إلى العاملين لديها.

وأوضحت، أن محتوى الرسائل الإلكترونية تضمن توعية عامة، والتأكيد على ربط حزام الأمان، وخفض السرعات، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية. كما تضمنت رسائل خاصة إلى بعض الجهات لتعزيز التواصل الإيجابي بأساليب مبتكرة وأنشطة تفاعلية لرفع الثقافة المرورية.

وحملت الرسائل نصائح وفيديوهات ضمن التوعية الاستباقية، لنشر الإجراءات الوقائية خلال الضباب، وحثت على إيقاف المركبات على الكتف الأيمن خارج الطريق في حال عدم توفر الرؤية، وزيادة مسافة الأمان، وعدم التجاوز، وعدم الانتقال من مسرب إلى آخر. وركزت على القوانين والإجراءات المتعلقة بالشاحنات أثناء الضباب، وإلغاء هامش السرعة.