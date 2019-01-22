35 ألف مكالمة و4462 بلاغاً لخط نجدة أطفال «الشارقة» في 11 عاماً

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أفادت عفاف المري رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بأن خط نجدة الطفل التابع للدائرة تلقى منذ نشأته قبل 11 عاماً 35000 مكالمة، و4462 بلاغاً، وهو أول خط مجاني متخصص لنجدة الطفل في الدولة.

ويعنى خط نجدة الطفل باستقبال المكالمات على مدار 24 ساعة من أنحاء الدولة كافة، المتعلقة بالأطفال ممن لم يتموا سن 18 من المعرضين للإساءة أو الإيذاء أو العنف.

بلاغات

وقالت المري: «يتم تقديم خدمات وأدوات حماية الطفولة الاجتماعية خلال دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، دار الأمان، الأسر البديلة واللجنة الدائمة لرعاية الطفولة، وخدمات دعم ومساندة الطفل، إلى جانب خط نجدة الطفل».

وذكرت خلال ورقة عمل قدمتها في ملتقى الشارقة الأول لحماية الطفولة الذي نظمته شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مكتب الشارقة صديقة للطفل أن البلاغات التي ترد إلى خط النجدة تقسم إلى نوعين «إساءة» ويندرج تحتها الإساءة الجسدية، النفسية، الجنسية والإهمال، الاستغلال التجاري، التنمر، والابتزاز الإلكتروني ـ أما المشكلات فتشمل مشكلات صحية، أسرية، نفسية، اقتصادية، مدرسية، وغيرها.

تقييم

وتابعت: «يتم تقييم الحالة وتقديم المساعدة بناء عليها فإذا كانت حياة الطفل في خطر وأحد حقوقه وأكثر منتهكة يتم نجدته وتأمين حقه، أما إذا كانت حياة الطفل في خطر فيتم على الفور نجدته لإزالة أسباب الخطر، وفي حالة أن حياته ليست في خطر وأحد حقوقه أو أكثر منتهكة يتم تأمين الحق، وفي حالة أن الطفل ليس في خطر وحقوقه مؤمنة توجه الاستشارة في المجال المطلوب».

ويعد خط نجدة الطفل أول خط مجاني خاص بحماية الأطفال في دولة الإمارات، وعلى مستوى دول الخليج العربي، يستقبل البلاغات من كافة أنحاء الدولة سواء كانت بلاغات إيذاء أو تحرش أو إهمال ضد الأطفال من الفئة العمرية الأقل من 18 سنة.