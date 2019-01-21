محمد بن زايد يستقبل المشاركين في مؤتمر اتحاد الأدباء والكتاب العرب

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشاركين في المؤتمر العام الـ 27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 19 إلى 22 من شهر يناير الجاري بمشاركة 17 اتحادا وجمعية ورابطة ومجلس كتاب عربي.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - بالضيوف يرافقهم حبيب الصايغ أمين عام الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات .. متمنيا لهم التوفيق في الخروج بنتائج عملية تسهم في خدمة قضايا الأدب والثقافة.

وأكد سموه أهمية دور الكتاب والأدباء والنخب في الارتقاء بالذائقة الجمالية والوعي والمعرفة وترسيخ المفاهيم والقيم والهوية الوطنية .. بجانب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاحترام المتبادل بين الشعوب من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ربوع المنطقة والعالم كافة.

كما شدد على دورهم في إبراز مكانة الأمة ثقافيا وأدبيا وفكريا بين الأمم وبناء جسور التواصل الإنساني مع الحفاظ على هويتنا وتراثنا وقيمنا العربية الأصلية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الثقافية والأدبية في العالم العربي .. مؤكدا سموه أن التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية خلال هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب فهما عميقا للمتغيرات والأحداث لمواجهة تلك التحديات وهنا يكمن دور هذه المؤسسات والنخب من الأدباء والمفكرين في توعية وتنوير المجتمع.

من جانبه أعرب وفد المؤتمر عن شكره وتقديره لاستضافة أبوظبي أعمال المؤتمر العام الـ 27 للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب .. مثمنين دور قيادة الدولة ومبادراتها الثقافية والأدبية والفكرية المتميزة في رفد المشهد الأدبي على امتداد الوطن العربي .. مشيدين بالدعم والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالمفكرين والأدباء.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.