شرطة رأس الخيمة تدشن دورية "الإعلام الأمني"

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة دورية "الإعلام الأمني" بدعم من وزارة الداخلية، في إطار الحرص على الاستفادة من أفضل التقنيات المستخدمة في العمليات الإدارية في تطوير خدماتها المقدمة لأفراد المجتمع في هذا المجال.



وتعد هذه الدوريات الإعلامية في إطار سعي وزارة الداخلية لتعزيز حضورها الإعلامي ولضمان حسن الاستعداد والجاهزية في مواجهة الاحداث، وجهودها في تعزيز التواصل المباشر ونقل الأحداث بصورة شاملة وشفافة وبموضوعية تامة، وتأتي الدوريات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة والكاميرات الحديثة وتقدم الدورية الدعم الأمني لجميع الدوريات العاملة في الميدان.

وأكد اللواء بن علوان حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ودعم سموه لمثل هذه المبادرات للمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ومدى حرص وزارة الداخلية على تزويد القيادات العامة للشرطة، بكل ما يتعلق بعملية تطوير وتحسين مستوى العمل الأمني والارتقاء به إلى أعلى المستويات لتلبية الطموحات وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الحوادث والطوارئ التي تعد في مقدمة أولويات أجهزة وزارة الداخلية و تطوير العمل وتلبية احتياجاته المختلفة وتشجيع العاملين في كل المواقع على التجديد والابتكار سعياً لبلوغ التميز



كما وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة باستغلال كل الإمكانيات لتطوير العمل ، وتنفيذ توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بمستويات العمل الشرطي والأمني ، والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية والوطنية ، ورفع كفاءتها وتطوير الأجهزة والمعدات الأمنية .



وأوضح بن علوان أن الدورية مجهزة بأحدث تقنيات التصوير والنقل المباشر والكوادر الإعلامية المدربة لتحقيق معدلات استجابة قياسية في سرعة وسهولة الانتقال لمواقع الأحداث وتغطية الوقائع بكاميرات حديثة وعالية الجودة لوضع الجمهور في قلب الأحداث الميدانية ونقل الحقائق والمعلومات بحجمها الحقيقي.



حضر التدشين العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام والمدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والأفرع بالقيادة العامة.