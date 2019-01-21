جمعية الصحفيين تعتمد شعاراً جديداً

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية ، اليوم الأثنين شعاراً جديداً للجمعية يعكس مرحلة الفضاء الإعلامي الرقمي التي تشهدها الدولة حالياً سواء على صعيد المنصات والمواقع والصحف الإلكترونية أو على صعيد تنامي دور وسائل الإعلام الحديث التي تتضمن الشبكات الإعلامية الاجتماعية.

يرمز الشعار الجديد، الذي يتزين بالألوان الأربعة لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحتوي خطوطاً وأمواجاً تعبر عن الإعلام الجديد والرقمي إلى جانب القلم الحر والمسؤول على اعتباره أداة نشر الكلمة المسؤولة والفكر الحر.

وأعلنت الجمعية كذلك تشكيل " مجلس شرف " يضم كل من : عبدالله رشيد عضو مجلس الإدارة عضواً ومقرراً للمجلس و عبد الله عبد الرحمن الحمادي، وناصر الظاهري، وحبيب الصايغ، وعبد الحميد أحمد الزرعوني، وإبراهيم العابد، ود. عبد الله النويس، وخالد محمد أحمد، ومحمد يوسف، وعبيد طويرش، وظاعن شاهين، ود,عاشة النعيمى، وعائشة سلطان، وعبلة النويس، ود. على العجلة، وموزة مطر، وخيرية ربيع، وعلى أبو الريش، ود. حسن قايد الصبيحي.